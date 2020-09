Gazzetta – Veretout obiettivo di Gattuso, per il suo arrivo però bisogna sacrificare Koulibaly

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è ancora in cerca dell’uomo giusto che possa garantirgli il passaggio al 4-2-3-1, e tra i nomi in circolazione, il più gettonato e che soprattutto piace tanto al tecnico calabrese è quello di Jordan Veretout.

Per tentare un assalto definitivo al calciatore francese c’è bisogno di incassare e l’unico nome capace di riempire le casse del Napoli in questo momento è Kalidou Koulibaly. La partenza del senegalese può rivelarsi la chiave del calciomercato azzurro: la sua cessione apre inevitabilmente ad un nuovo arrivo, allo stesso tempo però la permanenza del 26 azzurro garantirebbe comunque tanta solidità difensiva e soprattutto il suo proseguo in maglia Napoli non dispiacerebbe a nessuno.