Le Parisien – Il PSG vira su Rudiger, per Koulibaly si fa avanti il Liverpool: Klopp chiede l’aiuto di Manè

Continua ad essere avvolto dal mistero il futuro di Kalidou Koulibaly. Il Napoli ha messo sul mercato il difensore, ma non è disposto a cederlo a cifre che vadano al di sotto dei 70-80 milioni di euro.

Ecco perché, secondo i colleghi de Le Parisien, il PSG avrebbe cambiato obiettivo per la difesa. I parigini avrebbero dirottato i propri interessi su Tony Rudiger, centrale in uscita dal Chelsea. Anche il Manchester City pare aver abbandonato la pista che porta al senegalese del Napoli: i Citizens sono infatti sulle tracce di Koundé del Siviglia.

Ecco perché – scrivono in Francia – per Koulibaly si è fatta avanti una nuova pretendente, il Liverpool. Jurgen Klopp sogna di poter costruire una difesa granitica con l’azzurro e Van Dijk davanti ad Alisson, tanto da aver dato mandato al connazionale Sadio Mané di provare a convincere Koulibaly a trasferirsi in maglia Reds.