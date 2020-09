SKY – Napoli, assalto a Vecino! Si studia la formula, ma c’è già l’ok del calciatore

Il Napoli è pronto ad acquistare Matias Vecino dall’Inter per rafforzare il proprio centrocampo.



Secondo quando riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Napoli è in trattativa con gli agenti del giocatore uruguagio, che sembrerebbe gradire il trasferimento alla corte azzurra. “Ha già dato disponibilità al trasferimento”, si legge.



La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo raggiunto un certo numero di presenze. L’inter chiede 18 milioni per il riscatto, il Napoli ne offre solo 12.



