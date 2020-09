Gravina: “Suarez mastica l’italiano da anni, Chiellini ne sa qualcosa. Nessun dubbio sulla giustizia italiana”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Sky a proposito del caso Suarez. Di seguito le sue dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Credo che si stia esagerando, dobbiamo lasciar lavorare la Procura Federale. Stiamo parlando di una persona che è arrivata in Italia per completare il percorso di studi dopo che qualche anno fa aveva iniziato a masticare l’italiano. Ne sa qualcosa Chiellini, visto che gli ha masticato un orecchio. In ogni caso, non credo che ci possano essere dubbi sul corso della giustizia italiana”.