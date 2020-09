Esame Suarez, anche la FIGC ha aperto un’inchiesta: richiesta gli atti alla magistratura

La questione riguardante Luis Suarez e l’esame di italiano che ha sostenuto per poi fare la richiesta della cittadinanza resta avvolta da un alone preoccupante. La Procura della Repubblica di Perugia è piombata sul caso, ma non solo. Anche la Procura Federale si sta muovendo per chiarire la questione, difatti è stata aperta un’inchiesta, come riportato anche dall’edizione online della Gazzetta dello Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta sulla vicenda dell’esame d’italiano di Luis Suarez. Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto anche gli atti dell’indagine che sono in possesso della magistratura ordinaria di Perugia”.