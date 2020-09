CdS – Intreccio Napoli-PSG, prima di Koulibaly si è parlato di un altro azzurro: il retroscena

Napoli e Paris Saint Germain sono due società che in passato già si sono trovate a dover fare i conti l’una con l’altra, per le vicende Lavezzi e Cavani. Ultimamente i destini di mercato delle due squadre si sono incrociati nuovamente. I parigini sono forti su Kalidou Koulibaly, in uscita dal Napoli, ma non solo. Di seguito quanto riportato dal Corriere dello Sport ed evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis ha parlato con il direttore sportivo del PSG, Leonardo, circa una decina di giorni fa. La telefonata era partita per cercare di strappare informazioni utili su Fabian Ruiz, ma poi è stata dirottata sull’argomento Koulibaly. Sono state confermate le cifre e la volontà di discuterne, evitando però di trattare. Il PSG in questi dodici giorni che mancano alla chiusura del mercato dovrà orientarsi e decidere al meglio la propria strategia”.