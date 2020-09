Migliorano le condizioni fisiche di De Laurentiis: nuovo tampone tra domani e giovedì

Secondo quanto riportato da Sky Tg 24, migliorano le condizioni fisiche di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 10 settembre e sta trascorrendo la quarantena nella sua casa a Roma.

Le condizioni di De Laurentiis non sono peggiorate ma, anzi, il presidente non ha nemmeno più la tosse. Entro giovedì effettuerà un nuovo tampone per verificare se il virus ha abbandonato il suo organismo. Nel frattempo, ADL sta lavorando intensamente da casa sia sul fronte calcistico che su quello cinematografico.