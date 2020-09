Chiariello: “Con Koulibaly mentalizzato come Parma e con un mediano, il Napoli può lottare per lo scudetto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

“I numeri, in astratto, possono sembrare gratuiti, ma determinano le persone da schierare. Giocando con il 4-3-3 mi avanza uno tra Osimhen, Mertens, Politano e Lozano. Giocando con il 4-2-3-1 giocano tutti e 4, ma devo sacrificare un centrocampista.

Il Napoli deve vendere o no Koulibaly? Con Koulibaly mentalizzato come Parma e con un mediano, il Napoli può lottare per lo scudetto”.