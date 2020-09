Benevento, ad un passo il colpo Iago Falqué dal Torino

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Benevento sarebbe ad un passo dal piazzare l’ennesimo colpo per centrare la salvezza in Serie A. Dopo i colpi Glik, Lapadula, Caprarie Ionita, è ad un passo il grande acquisto dal Torino. I giallorossi campani sarebbero vicinissimi alla firma di Iago Falquè, con la formula del prestito secco. L’attaccante spagnolo ormai ha poco spazio tra le fila dei granata ed il Benevento potrebbe essere la piazza giusta per esprimersi al meglio.

