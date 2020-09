Ziliani: “Come mai in 2 ore di Sky Calcio Club non hanno mai parlato del mani di Bonucci?”

Ha fatto discutere il tocco di mani di Bonucci in area contro la Sampdoria. Non punito con il rigore, il difensore della Juve è stato assolto dai più.

Non è dello stesso avviso Paolo Ziliani, noto giornalista, che lancia frecciate al Club di Caressa su Sky. La trasmissione, infatti, sarebbe rea di non aver dato spazio all’episodio da moviola.

“Domanda. Se un fatto tecnico controverso campeggia all’indomani sull’home page di tutti i siti specializzati, come mai in 2 ore di post-partita Sky non ne fa il minimo cenno e in diretta non mostra nemmeno il replay, se non frettolosamente nella pausa? Certo che la gente disdetta”.

