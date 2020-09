Impressionante Osimhen: è già record il suo sprint oltre i 34 km/h nella sfida col Parma

Come certificano i dati ufficiali della Lega Serie A, nella giornata di ieri il primo ingresso in campo di Victor Osimhen con la maglia azzurra in una sfida ufficiale, fornisce già dei dati clamorosi alla mano.

L’attaccante nigeriano ha impressionato tutti subito dopo il suo ingresso: in uno scatto in velocità ha letteralmente bruciato Iacoponi che non ha potuto fare altro che ostacolare l’attaccante fin quando ha potuto, prima di lasciarlo in una breve corsa solitaria.

Il dato che ha del clamoroso è che il nuovo numero 9 partenopeo, nel match coi Ducali ha toccato la velocità di 34,05 km/h, risultando così, per distacco, il giocatore più veloce sul terreno di gioco.