Fedele: “Il Napoli contro il Parma ha giocato in 10. Koulibaly alla fine andrà via”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione Il bello del calcio, soffermandosi sull’esordio del Napoli in campionato:

“Sono convinto che alla fine Koulibaly andrà via, il Napoli non può permetterselo visto che deve rispondere a delle precise regole finanziarie, sarà obbligata a cederlo. Se non dovesse venderlo rischierebbe seriamente di fare la fine di Allan e Milik. Contro il Parma, secondo me, il Napoli ha giocato in 10, Hysaj praticamente non si è visto”.