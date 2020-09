Paratici: “Non esiste una questione Dzeko, stiamo lavorando per prendere un attaccante”

Fabio Paratici, dirigente sportivo della Juventus, ha parlato in diretta su SkySport in merito alla questione attaccante che indirettamente vede protagonista anche il Napoli con la situazione Milik. Ecco le dichiarazioni:

“Dobbiamo prendere un attaccante, stiamo lavorando per questo. Sappiamo dove vogliamo arrivare, ci sono ancora quindici giorni. Non c’è una situazione Dzeko, ci sono altre situazioni in generale sulla questione attaccanti“