Mertens a DAZN: “126 gol? Ho altri obiettivi! Osimhen e Petagna possono dare tantissimo al Napoli. Vedo il giusto atteggiamento da parte di tutti”

Al termine del primo match della nuovissima Serie A 2020/21 tra Parma e Napoli in casa ducale, terminato 0-2 per gli azzurri con le reti di Dries Mertens e Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di DAZN proprio il primo goleaor azzurro, Dries Mertens, per commentare la partita appena conclusa. Queste le sue parole:

“Giocare alle 12:30 è difficile, il campo non era molto buono. Nel primo tempo abbiamo sbagliato un po’ di cose, nel secondo abbiamo giocato bene. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molte volte l’ultimo passaggio, ma abbiamo giocato bene. Poi loro hanno chiuso bene gli spazi“.

“Osimhen è un ragazzo incredibile, molto giovane ma può dare davvero tanto a questa squadra, ma abbiamo tante persone che possono fare la differenza. Anche Petagna ha fatto una grande preparazione, secondo me anche lui può diventare molto importante“.

“Non abbiamo ancora veramente parlato con Gattuso, lui voleva solo una cosa: vincere la prima. Noi in silenzio, sotto al caldo afoso, anche alla mezza, ci siamo allenati duramente: credo sia questo il giusto atteggiamento da parte nostra“.

126 gol con quello di oggi, a quante marcature vuoi arrivare? “Io ho altri obiettivi: il primo era vincere oggi, poi magari fare un gol“.