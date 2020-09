Insigne a Dazn: “Vincere aiuta a vincere, sono contento. Osimhen? Avere uno con le sue caratteristiche è importante”

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, è intervenuto a Dazn dopo la vittoria 2-0 contro il Parma, prima giornata di Serie :

“Sono contento, una vittoria importante perché vincere aiuta a vincere, è stata una vittoria di gruppo, ci siamo sacrificati tutti ed è quello che ci chiede il mister. Siamo riusciti a vincere.

Io ho sempre dato disponibilità al mister peer qualsiasi ruolo, finché ce la faccio cercherò sempre di più alla squadra. 350 partite? Sono contento per questo traguardo importante, dedico a mia moglie, i miei figli e la mia famiglia che mi sono vicino e mi sono vicini.

Il mister ci chiede agli esterni e mezzale di andare in area perché a volte i cross non servono dato che c’era solo Mertens, se non riempi l’area non fai i gol. Dobbiamo seguire i consigli del mister perché sono buoni.

Osimhen? Dal primo giorno che è arrivato subito si è visto che era un bravo ragazzo, si è messo a disposizione della squadra e del mister. Ha caratteristiche diverse e uno che attacca la profondità così è importante”.