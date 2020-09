Sky – Nessun riscontro per Callejon alla Lazio

Nel corso della trasmissione televisiva Calciomercato – L’originale, il collega Sky, Gianluca Di Marzio, ha rivelato un piccolo retroscena di mercato.

“Non c’è nessun riscontro per la pista Callejon alla Lazio“; queste le parole del collega che lasciano intuire come il futuro dell’ex Napoli e Real Madrid, poteva ancora essere in qualche modo legato alla Serie A.

Arrivato a scadenza naturale del contratto col Napoli, José Maria Callejon rientra ancora tra gli svincolati “di lusso”, dato che non ha firmato ancora nessun contratto pur avendo un curriculum notevole alle spalle.

Ci sono delle pressioni dall’interno, per riaccoglierlo all’ombra del Vesuvio, così come ci sono dei sondaggi da parte di squadre come Benevento e Lazio.

Proprio l’offerta dalla società biancoceleste, era arrivata in giornata, smentita però nella trasmissione televisiva serale di Sky dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Il futuro di Callejon, quindi, resta ancora in bilico e potrebbe non essere in Serie A.