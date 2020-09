CdS – Milik non vuole pagare la multa dell’ammutinamento! Il polacco chiede la liberatoria dei diritti d’immagine

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, Arek Milik starebbe risolvendo le ultime pratiche per trasferirsi definitivamente alla Roma.

Tra i problemi da ultimare c’è quello riguardante la multa dell’ammutinamento, il polacco però vuole una carta in cui il presidente De Laurentiis rinunci alla causa per richiesta di risarcimento civile che aveva inventato. Operazione tra Roma e Napoli comunque in dirittura d’arrivo, gli azzurri oltre ai 25 milioni totali, si aggiudicheranno anche due giovani giallorossi tra Chierico, Mariani e Modugno.