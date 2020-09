Pedullà: “Koulibaly blocca il calciomercato del Napoli. Ecco chi andrà via”

Alfredo Pedullà a più riprese ha parlato del calciomercato azzurro a Sportitalia. In particolare, a parte la situazione riguardante Milik, secondo Pedullà il mercato del Napoli è in stand by.

Manchester City e Napoli non riescono a trovare un accordo per la cessione di Koulibaly e si è giunti al muro contro muro. La richiesta di De Laurentiis è di circa 10 milioni maggiore rispetto all’ultima offerta dei Citizens, ed aleggia sempre di più lo spettro di Gimenez dell’Atletico Madrid, eventualmente anche per il prossimo mercato. Per la società azzurra però la vendita di Koulibaly è necessaria per continuare il mercato in entrata, e la trattativa non è ancora del tutto sfumata.

Infine secondo l’esperto di mercato sono in esubero e piacciono parecchio Younes, Ounas e Llorente, dati per probabili partenti.