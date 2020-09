Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ci sarebbe in atto una riunione tra la Roma e l’agente di Arek Milik. Le due parti stanno discutendo sul possibile futuro del polacco in maglia giallorossa. Si aspetta, quindi, la decisione definitiva del giocatore così che i capitolini possano concludere quanto prima la trattativa per l’attaccante azzurro.

