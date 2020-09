Mercato Napoli: Giuntoli attivo sullo scouting, nel mirino anche Wijndal del Az Alkmar

In attesa che il mercato dei “big” si sblocchi, in particolare le situazioni in uscita di Koulibaly e Milik, il DS azzurro è in cerca di nuovi talenti per il futuro. Come riportato, infatti, dal Corriere dello Sport gli obiettivi attuali sono giovani molto promettenti: l’ucraino Vitalij Mykolenko (21) della Dinamo Kiev e Owen Wijndal (20) dell’Az Alkmaar. Operazioni queste legate più alla prossima stagione che a quella in partenza a breve.

