RAI – Intrigo Juve-Roma-Napoli: la situazione Milik e Dzeko. Napoli ancora su Veretout

L’esperto di calciomercato Ciro Venerato, ha da poco rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Radio Kiss Kiss, di seguito le parole rilasciate ai microfoni della radio ufficiale:

” La Juventus non ha ancora chiuso alla trattativa con Milik, il polacco non rientrerebbe nelle preferenze della società, ma potrebbe diventare una valida alternativa nel caso non si raggiungano accordi con i calciatori attualmente in pole position che sono nell’ordine: Suarez, Dzeko, Morata.La Juve vorrebbe Dzeko ma pagarlo il giusto 15 milioni, la Roma con i contanti della cessione del bosniaco andrebbe ad acquistare Milik dal Napoli, magari inserendo qualche calciatore tramite finanza creativa. Per questo l’affare non decolla, perchè la Juve non ha trovato un accordo con il club della capitale. De Laurentiis al momento valuta Milik 20 milioni+5 di bonus. Non c’è dubbio che chiudere questa trattativa il prima possibile convenga a tutti.

Alla domanda sul futuro di Kalidou Koulibaly ha risposto: ” Confermare calciatori che hanno espresso la volontà di andar via non paga mai, un calciatore che rinuncia a 12 milioni netti non resta a sei e ti manda in campo il cugino, ne abbiamo avuto un chiaro esempio ieri con Allan, In caso di cessione del senegalese il Napoli punterà di più a rinforzare il centrocampo piuttosto che gli esterni alti, ad oggi il Napoli è piu su Veretout che su Boga.

“