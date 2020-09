Pedullà: “Svalutazione inevitabile, guardate Allan a 30 milioni e Koulibaly a 70! Mercato particolare”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso un video postato sulla pagina web de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di mercato in casa Napoli e sulle possibili recriminazioni dovute alla svalutazione dei calciatori. Ecco le dichiarazioni in merito agli argomenti sopra citati:

“La svalutazione dei cartellini è inevitabile, sopratutto in un momento così complesso per le società. Il Napoli incassa 30 milioni per Allan quando poteva incassarne il doppio se avesse colto il momento giusto. Koulibaly valeva 110 milioni di euro ma adesso accontentarsi di 70 milioni potrebbe essere la scelta giusta per non pentirsene tra qualche mese.

Stessa cosa per Milik ora si tratta sui 15-18-20 milioni di euro ma potrebbe andare via a parametro zero. È un mercato particolare, strano, c’è la possibilità di fare grandi affari nella ”svaluation” .