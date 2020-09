CdS – “Milik blocca la giostra del gol”, accetterebbe la Roma solo senza la Juve in corsa: Napoli e Roma sono già vicine all’accordo

“Milik blocca la giostra del gol”, questo il titolo in prima pagina del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, smentendo le indiscrezioni trapelate nella serata di ieri. Il Napoli e l’attaccante, che non avrebbe davvero accettato la Roma e vorrebbe soltanto la Juventus a parametro zero il prossimo anno, ormai sono allo scontro totale. E, senza che Milik parta, appunto non partirà neanche il valzer delle punte, siccome Edin Dzeko verrebbe trattenuto nella capitale. La Vecchia Signora, tuttavia, sembra aver abbandonato del tutto la pista che porta al polacco, per questo pare che pian piano Milik si stia convincendo ad accettare la proposta della Roma.

Tra Napoli e Roma l’accordo è molto vicino: i due club ormai trattano da tantissimo tempo. Secondo il quotidiano in versione romana, Cengiz Under e Jordan Veretout non sono compresi nell’affare, ma i due club avrebbero definito le cifre della trattativa: 20 milioni di euro cash più altri 5 di bonus. Le parti sono vicine, ma manca ancora il benestare di Milik in persona. Tuttavia, visto che la Juve s’è defilata, potrebbe convincersi e accettare.