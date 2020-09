Milik accetta la Roma è da il via al valzer di punte della Serie A, ma De Laurentiis chiede almeno 28 milioni

Secondo quanto riportato da Sportitalia, starebbe per sbloccarsi il valzer delle punte in Serie A, alla quale è legato indissolubilmente l’azzurro Arek Milik. Il polacco, secondo l’emittente televisiva, si sarebbe deciso ad accettare la destinazione Roma. Entro una settimana l’operazione dovrebbe concludersi, e senza includere nell’affare l’esterno turco Cengiz Under, come si credeva nelle prime fasi della trattativa. Per il polacco, De Laurentiis chiede 28 milioni. Con Milik in giallorosso inizierebbe il valzer degli attaccanti con Edin Dzeko che passerebbe alla Juventus.

