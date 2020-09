La Nazione – Anche il Napoli su De Paul: può insidiare la Fiorentina

Attenzione al Napoli per Rodrigo De Paul! Un nome che torna ciclicamente, accostato agli azzurri. Ma che negli ultimi mesi era un po’ stato accantonato, forse per progetto tecnico, forse per cifre.

Rimbalza nuovamente oggi, arriva da Firenze, precisamente dal quotidiano La Nazione.

Si parla, infatti, dell’accostamento Fiorentina-De Paul. Secondo quanto scrive il quotidiano, anche il Napoli potrebbe tornare alla carica e diventare un reale competitor per i viola.