Shevchenko elogia: “Gattuso, Zidane e Guardiola dimostrano che i campioni diventano grandi allenatori! La lotta scudetto? C’è anche il Napoli”

Andriy Shevchenko, ex calciatore di Milan e Chelsea, ha rilasciato una corposa intervista alla Gazzetta Dello Sport. In particolare, si è soffermato sulle nuove leve di allenatori ex calciatori e sulla prossima lotta scudetto in Serie A. Ecco quanto evidenziato:

“Ex calciatori non sempre grandi allenatori? Negli ultimi vent’anni molte cose sono cambiate. Ci sono ex giocatori preparati, che non si affidano solo al carisma. Penso a Zidane, Guardiola, ma anche a Gattuso.

La lotta scudetto? Sarà più interessante. Conte sta lavorando bene, la squadra è competitiva, si è già avvicinata alla Juve e mi aspetto un campionato più combattuto. Perché c’è sempre la Lazio, c’è il Napoli, c’è l’Atalanta, una squadra incredibile. E poi c’è il Milan, che si è rafforzato“.