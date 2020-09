Gabriel subito protagonista all’Arsenal: gol all’esordio in Premier League!

Gabriel dos Santos Magalhães, noto semplicemente come Gabriel, è stato uno degli indiziati numero uno per la difesa azzurra in questa sessione di calciomercato. La trattativa però è sfumata, con il brasiliano che è approdato a Londra, sponda Arsenal.

Al debutto in Premier League, nella trasferta contro il Fulham, il centrale classe ’97 è partito titolare trovando anche la rete.

Su assist di Willian da calcio d’angolo Gabriel ha sovrastato i difensori avversari nel cuore dell’aria, schiacciando il pallone. Niente da fare per Rodak.

Il match è poi terminato 0-3 per i Gunners.