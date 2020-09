Venerato duro: “Under-Napoli? I giocatori oggi sono idioti!”

Ciro Venerato, collega ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Vendere Milik a queste cifre è quasi impensabile. Milik alla Roma ed Under a Napoli per ora è un’operazione saltata. Under non si convince e non capisco questa scelta: ha il mister dalla sua parte, giocherebbe da titolare e non verrebbe a giocare gratis, ma i giocatori in questa epoca sono stupidi, idioti. Spiegatemi perché uno che ha giocato male lo scorso anno, non deve venire a Napoli perché lo stipendio non è congruo alle sue richieste”

“Se la valutazione di Koulibaly resterà quella, sarà difficile venderlo. Bisognerebbe abbassare un po’ le richieste perché 60-70 milioni di euro in quest’epoca, col COVID, sono tanti. Un consiglio ad ADL: l’esperienza di Allan deve insegnare. Il Napoli poteva venderlo ad 80 milioni di euro al PSG, l’ha tenuto, ha giocato il fratello scemo del brasiliano per un anno ed ora l’hai venduto a 24 milioni. Potrebbe succedere di nuovo lo stesso errore con Koulibaly“.