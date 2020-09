Gattuso: “Milik? Non ha voluto rinnovare, ora deve trovare una soluzione. Dobbiamo fare meglio, non contano i gol ma la prestazione!”

Gennaro Gattuso al termine di Napoli-Pescara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato:

“Milik? Doveva rinnovare l’anno scorso, io e la società siamo stati chiari con lui. Doveva rinnovare ma per sua scelta non l’ha voluto fare e sa come la pensiamo, se non trova una soluzione abbiamo già preso due attaccanti e non sarà facile per lui.

Koulibaly? Il discorso è diverso, ha un valore preciso, se la società non ottiene i soldi che chiede non andrà via.

Llorente? Ho tante scelte, ho preferito farlo lavorare. Non era corretto tenerlo in panchina per 5 minuti come la scorsa volta”.

L’allenatore del Napoli aggiunge: “Mancavano 13 giocatori, si vede che stavano in ritiro per la Nazionale. Abbiamo sbagliato e giocato con tanta fatica. Tra 9 giorni inizia il campionato e dobbiamo fare meglio. Osimhen non si è allenato perchè ieri è andato a rinnovare la Visa, si vede che non è in perfetta forma. Petagna molto bene. Mi aspettavo facessero tanta fatica. Dobbiamo guardare la prestazione non solo i gol e non abbiamo fatto benissimo”.