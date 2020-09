Everton scatenato, nelle prossime ore offerta ufficiale per l’acquisto di Lozano!

Carlo Ancelotti, dopo l’acquisto di Allan, vuole aumentare il tasso tecnico della propria rosa con l’acquisto di un altro gioiello del Napoli, Hirving Lozano.



L’allenatore di Reggiolo è sempre stato interessato al chucky Lozano, l’ala sinistra che ha chiesto ed ottenuto al suo secondo anno al Napoli per una cifra intorno ai 42 milioni di euro, rendendolo l’acquisto più oneroso della squadra azzurra dopo quello di Osimhen.



Daniele Longo – giornalista per calciomercato.com – attraverso un post su Twitter ha fatto sapere che l’Everton nelle prossime ore formulerà un’offerta ufficiale per l’acquisto del messicano.

I Toffees non smettono di stupire, e vogliono tentare un nuovo colpo ad effetto dopo quello di Allan e James.

