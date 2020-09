RAI – Koulibaly? City ancora lontano, ADL aspetta il PSG che potrebbe chiedere anche Fabian Ruiz! I dettagli

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato, è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha analizzato il mercato del Napoli.

Ecco le sue parole:

“Il Cagliari ha contattato il Napoli per Ounas, ma c’è distanza sulla valutazione: gli azzurri lo valutano 15 milioni di euro. Nandez? Giuntoli lo segue da 2-3 anni e il calciatore ha un accordo con il suo presidente se dovesse presentarsi un’offerta di un club importante.

Koulibaly? De Laurentiis è stanco di parlare solo con Ramadani e quindi, aspetta un’offerta ufficiale del City. Finora, la società inglese, non si è avvicinata neanche con i bonus ai 70 milioni di euro richiesti. De Laurentiis sta temporeggiando perché aspetta il mercato del Psg. Quando Leonardo riuscirà a poter mettere dentro dei soldi dalle cessioni e sarà libero di fare investimenti, il Psg – che parla direttamente con De Laurentiis – potrebbe fare un’offerta interessante per Koulibaly e, chissà, anche per Fabian. Leonardo ha chiesto informazioni a Giuntoli per lo spagnolo. Da parte del Napoli non è arrivata una chiusura. Ovvio che se va via Ruiz, allora si spiega perché Giuntoli pensa a Szoboszlai.

Il Napoli ha bloccato Karbownik da 12 giorni, ma potrebbe prenderlo prima di gennaio o prima della prossima sessione estiva, solo se va via Ghoulam. Stessa cosa per Sokratis: se non va via Koulibaly, non arriverà.

Asse Napoli-Roma? Due nomi, Milik e Under. Se non decolla l’operazione è perché non c’è l’accordo tra le due società. Il Napoli chiede 15 milioni di euro trattabili più Under, mentre la Roma vuole dare Under, due Primavera e pochissimo di cash. Inoltre, il club giallorosso, se risparmia qualcosa sul cartellino, garantirà i 5 milioni di euro promessi all’anno a Milik. De Laurentiis è pronto a dare uno stipendio di 2,5 milioni di euro al turco, che ne chiede 3.

Torreira? Non mi arrivano segnali su Napoli-Torreira. Io lo prenderei, può fare sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1. In questo momento, Fiorentina e Torino se la stanno giocando. Il Napoli è bloccato perché non ha la possibilità di rilanciare con i contanti, ma se dovesse cedere Koulibaly e Milik, non escludo un ritorno di fiamma”.

