GdS – Sirene inglesi per Boga, non solo Napoli e Atalanta sul giocatore

Il Napoli deve aspettare di cedere qualche pedina prima di tornare ad investire sul mercato, ma tra i tanti nomi, uno dei più caldi è sicuramente quello di Jeremie Boga. Come riporta Gazzetta.it, sull’ivoriano ci sarebbe anche il Crystal Palace, pronto a riportarlo in Premier League, nel caso partisse Wilfried Zaha. Oltre a Napoli e Atalanta, aumenta dunque la concorrenza, anche se De Zerbi non vorrebbe lasciarlo partire.

