SKY – Novità nello scambio Under-Milik: il Napoli chiede un altro calciatore ai giallorossi!

Il noto esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime notizie sull’asse di mercato Roma-Napoli attraverso il proprio sito ufficiale.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, lo scambio tra Under e Milik non ha ancora trovato una quadra che soddisfi entrambe le squadre. La situazione è molto complessa, perchè necessità anche di alcuni incastri esterni, come la cessione di Dzeko alla Juventus. Il Napoli aveva chiesto l’inserimento di Riccardi nella trattativa, ma la novità e rappresentata dalla richiesta di un altro giovane giallorosso. Cristiano Giuntoli avrebbe infatti richiesto Edoardo Bove, classe 2002 della Primavera della Roma. Il centrocampista è attualmente fermo ai boxe a causa di un’operazione al piede effettuata lo scorso 20 agosto.

