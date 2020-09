Il Mattino – Niente rinnovo per Hysaj, si complica anche Veretout

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, resta sempre più incerto il futuro in azzurro di Elseid Hysaj. Infatti, ci sarebbe grande distanza tra l’albanese e il club per il suo rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021. Il Napoli vorrebbe fare un altro tentativo a campionato già in corso, ma le sensazioni sono negative. Inoltre, l’agente dell’albanese è lo stesso di Veretout, per questo motivo la trattativa con la Roma sarà piuttosto complicata.

