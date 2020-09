CdS – Lo scambio Milik-Under dipende da Dzeko, ma la Roma offre troppo poco

La trattativa estenuante tra Roma e Napoli per Milik sembra proprio non finire mai. Come riportato dal Corriere dello Sport, i giallorosii non sembrano volersi muovere dalla propria offerta, ovvero Under ed un giovane più 5 milioni. Il Napoli vuole il turco ma almeno 10 milioni di conguaglio economico. Per chiudere l’affare le due parti saranno costrette a venirsi incontro, ma c’è un’altra variabile. La permanenza di Dzeko vorrebbe dire niente Milik e affare saltato.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: