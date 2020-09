Repubblica – Nuova offerta del City per Koulibaly: un affare da 75 mln

Kalidou Koulibaly sembra ormai destinato a lasciare il Napoli. Il Manchester City insiste per il difensore senegalese per il quale, tuttavia, non basteranno 60 milioni per portarlo via al Napoli. Aurelio De Laurentiis, d’altronde, lo aveva già detto qualche giorno fa che non ci sarebbero stati sconti. Per ora si tratta su una base di 70 più 5 di bonus per arrivare a 75 nel caso in cui gli inglesi vincessero la Champions League. Questa l’ultima offerta del Manchester City che vuole regalare il centrale azzurro a Pep Guardiola a tutti i costi.

