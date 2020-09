Altro colpo in attacco per il Benevento. Dopo gli acquisti di Glik e Lapadula, i sanniti cercano di definire la squadra per la stagione di Serie A, la seconda della propria storia in massima serie.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, è in arrivo il sì definitivo per l’acquisto di Gianluca Caprari. L’attaccante classe ’93, lo scorso anno a Parma in prestito, sta per arrivare dalla Sampdoria.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: