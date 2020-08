Abruzzo, Assessore della Sanità: “Siamo in attesa dei tamponi per i presunti casi di COVID-19. L’attenzione deve essere alta: l’iter del ritiro è intatto”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuta Nicoletta Verì, Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo. Di seguito, le sue parole:

“Abbiamo accolto con entusiasmo il Napoli, stiamo seguendo tutte le vicende in maniera attenta.

Preoccupazione per i presunti casi di COVID-19 in ritiro a Castel di Sangro? Siamo in attesa dei risultati dei tamponi che abbiamo fatto somministrare in queste ore, sono 7, in maniera molto capillare, coinvolgendo maggiormente tutta la cittadinanza. Lo facciamo a livello cautelativo, mettendo in isolamento le persone che hanno avuto contatti diretti.

Nel caso specifico, la conduttrice tv ha avuto contatti con altri cronisti, siamo in attesa. Tengo a precisare che nessuno dei giornalisti ha manifestato sintomi che facevano pensare al COVID-19 così come la signora, che era asintomatica. Sembra che le persone in isolamento non abbiano partecipato a eventi.

Tensione tra i giornalisti? Il compito del servizio di prevenzione è tracciare i movimenti, grazie agli uffici competenti. Verificheremo se i giornalisti continueranno a stare in gruppo nonostante abbiano avuto contatti con la persona positiva. A livello Nazionale c’è timore, ma noi abbiamo alzato molto l’attenzione. Appena si crea un focolaio lo aggrediamo in maniera tempestiva, attenta e precisa.

Iter ritiro intatto? Esiste un comitato che eventualmente valuterà tutto, ma l’iter già prevede il rispetto delle norme di distanziamento sociale, quindi in riferimento agli allenamenti a porte aperte e alle partite, ma con procedure specifiche.

Le parole del Sindaco sulla carica virale bassa? Queste cose non può dirle un amministratore, ma possono dirle i comitati scientifici, oggi non possiamo parlare di questo. Certamente sono pazienti asintomatici e sono giovani ma questo non giustifica nulla, le norme da rispettare le conosciamo, l’attenzione dev’essere alta”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: