Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Sebastiano Luperto potrebbe lasciare il Napoli, ma non la Serie A.

Lo Spezia infatti, dopo la storica promozione, avrebbe messo gli occhi sul difensore azzurro. Nella gestione Gattuso il difensore ex Empoli è stato utilizzato molto raramente. Per questo motivo potrebbe andar via alla ricerca di maggiore spazio.

