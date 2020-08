Pirlo sta convincendo Dzeko a vestire bianconero: via al multi-scambio tra Napoli e Roma? Milik in giallorosso, Under e Riccardi in azzurro

Continua la ricerca della Juventus di un nuovo centravanti da regalare al nuovo tecnico Andrea Pirlo per la stagione 2020/21. Secondo La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore, l’allenatore bianconero avrebbe intrattenuto una chiacchierata insieme a colui che sarebbe il suo numero 9 ideale, il bosniaco Edin Dzeko. Pirlo avrebbe confessato all’attaccante della Roma il suo gradimento e il desiderio di volerlo accompagnare in questa sua nuova avventura e lo considera centrale per la sua idea di gioco.

Tale notizia potrebbe essere chiave per il Napoli, poiché la cessione di Dzeko porterebbe alla definizione della trattativa ormai avanzata per vedere il centravanti polacco Arkadiusz Milik vestire il giallorosso dopo l’azzurro del Napoli. Da ribadire che Milik alla Roma porterebbe al club partenopeo, stando anche alle ultime news, due calciatori e forse anche un conguaglio economico: i due giallorossi in questione dovrebbero essere l’obiettivo Cengiz Under e la giovane promessa a centrocampo Alessio Riccardi.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: