Sky – Sarà Emmanuel Cascione il nuovo allenatore del Napoli Primavera per la prossima stagione

Secondo quanto riportato dal noto collega di Sky Sport ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tramite il proprio portale web ufficiale, il nuovo allenatore del Napoli Primavera sarebbe l’ex calciatore di Reggina, Pescara e Cesena tra le altre, Emmanuel Cascione.

L’ex mediano ha cominciato la sua carriera da allenatore nella passata stagione, al Cattolica in Serie D: in 26 partite raccolte 6 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, con la salvezza ottenuta (14° posto nel proprio girone). Cascione sostituirà l’ormai ex tecnico Giuseppe Angelini.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: