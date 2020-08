Napoli, tra le proposte della Roma anche Alessio Riccardi: sarebbe onorato di vestire l’azzurro

Non solo Under tra le proposte della Roma come contropartita tecnica per arrivare ad Arek Milik. C’è, infatti, anche il nome di un giovane prodotto del vivaio giallorosso.

Si tratta di Alessio Riccardi, centrocampista centrale classe 2001, all’occorrenza esterno destro o mediano. Di lui, il Corriere dello Sport scrive:

“Il club giallorosso ha pensato di inserire Riccardi. La Roma fa una plusvalenza con la sua cessione, il Napoli si assicura un ragazzo destinato a diventare un centrocampista di prima fascia. Riccardi ha anche altre richieste, ma sarebbe onorato di vestire la maglia del Napoli”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: