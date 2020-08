GdS – Napoli, non solo Veretout: gli azzurri vogliono anche Under e preparano il doppio colpo

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo, soprattutto per il Napoli che si sta muovendo molto sia in entrata che in uscita. Gli azzurri sono in continuo contatto con la Roma per l’acquisto di Jordan Veretout ma non solo. Ecco quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta:

“Cristiano Giuntoli è impegnato sul mercato per ingaggiare Jordan Veretout in modo da garantire all’allenatore un centrocampo di livello e di qualità. Le intenzioni non mancano, dunque, ma resta da convincere la Roma con la quale si sta lavorando ad una doppia operazione: insieme al centrocampista francese dovrebbe arrivare a Napoli anche Under“.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: