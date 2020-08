Napoli, Milik minaccia di andar via a parametro zero. Dalla Roma vuole un contratto di 5 mln per 5 anni

Milik ha ormai chiuso il capitolo Napoli della sua carriera. Ma il polacco ha le idee chiare e minaccia di andar via a parametro zero al termine della prossima stagione, scrive l’edizione odierna de Il Mattino.

Il Corriere dello Sport, invece, fa il punto sulla situazione del polacco:

“Milik si è promesso alla Juventus, in epoca non sospetta, poi ha capito che forse la strada per Torino è diventata piena di insidie ed ha fatto sapere alla Roma, che potrebbe ritrovarsi senza Dzeko, di essere pronto a discutere, per un quinquennale da cinque milioni. O altrimenti si guarderà intorno, ascolterà i tedeschi, gli inglesi, gli spagnoli, chiunque voglia parlarne, per non dover starsene un anno (un altro ancora, dopo i due perduti per infortunio) ai margini di un progetto che non è più il suo e neanche del Napoli”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: