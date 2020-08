Sport – Barcellona, Koeman scarica Junior Firpo: c’è anche il Napoli su di lui

Junior Firpo non rientra nei piani di Ronald Koeman e del Barcellona. Il terzino acquistato dai blaugrana dal Betis Siviglia è stato anche compagno di squadra di Fabián Ruiz e insieme sono stati protagonisti di una super annata coi biancoverdi spagnoli.

Intanto Sport fa sapere che sul terzino sinistro c’è anche il Napoli. La Serie A è dietro l’angolo per lui: Inter, Torino e gli azzurri si contenderanno il giocatore che non è riuscito ad esprimersi al meglio in terra catalana.

