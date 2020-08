Il Mattino – Offerte in arrivo per Demme: il Napoli ascolterà tutte le proposte

Diego Demme si è distinto come uno dei migliori del girone di ritorno del Napoli. La gestione Gattuso prevedeva un mediano come lui e dal suo arrivo è risultato praticamente fondamentale agli schemi tattici del tecnico calabrese. Ma non è incedibile per il Napoli.

Stando a quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, sarebbero arrivate alcune offerte per il centrocampista ex Lipsia. Gli azzurri non alzano barricate e valuteranno tutte le proposte anche per Demme.

