Cm.it – Pepe Reina vicino al passaggio alla Lazio: il calciatore non vuole attendere il Valencia

Pepe Reina ha deciso quale sarà il suo futuro. Ad inizio settimana, infatti, il portiere spagnolo dovrebbe firmare con la Lazio, restando dunque in Serie A. Reina ha un altro anno di contratto con il Milan ma già sapeva di volersi trasferire altrove e dopo il prestito all’Aston Villa è pronto a rimettersi in gioco nel campionato italiano. C’era il Valencia in pole per lui ma lo spagnolo non vuole attendere la cessione di Cilessen da parte degli iberici. Questo quanto riportato da Calciomercato.it.

