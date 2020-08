Cm.com – L’Arsenal ha chiesto Petagna al Napoli: l’ex SPAL ritenuto perfetto per la Premier League

Ha dell’incredibile la notizia appresa dai colleghi di Calciomercato.com, notizia che riguarda Andrea Petagna, centravanti bulldozer ex Milan, Atalanta e comprato a gennaio dalla SPAL.Visti i buoni numeri e i 29 gol raccolti con la maglia biancazzurra nelle ultime due stagioni, il Napoli – ora proprietario di Petagna – ha registrato un interessamento improvviso dalla Premier League: è stato l’Arsenal a chiedere informazioni sul centravanti. Come riferisce stesso Calciomercato.com, il club partenopeo non ha intenzione di cedere il suo nuovo attaccante, arrivato per scelta del presidente De Laurentiis. Questo quanto evidenziato dalla nostra testata:

“A farsi avanti nelle scorse settimane è stato invece l’Arsenal, che segue Petagna dai tempi dell’Atalanta perché individuato come perfetto per caratteristiche in Premier League. C’è stato un nuovo sondaggio respinto subito dal Napoli: Mikel Arteta ci pensava come rinforzo in più per un reparto dove Lacazette e Aubameyang devono decidere il proprio futuro, il Napoli da parte sua è sempre stato chiaro: vuole tenere Petagna, un’idea che parte da lontano.”

