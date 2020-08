Giornalettismo – “Mancini è stato vicino alla Juve. Vuole lasciare gli azzurri, futuro al PSG”

Gabriele Parpiglia ha riportato su Giornalettismo un curioso retroscena che riguarda l’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini. Il CT, non avendo gradito la chiamata di Gravina a Marcello Lippi, avrebbe infatti pensato di abbandonare la panchina degli Azzurri: negli stessi giorni, Sarri veniva esonerato dalla Juventus e il primo nome sul taccuino di Agnelli era proprio Mancini. L’ex allenatore dell’Inter avrebbe però chiesto una decina di giorni per riflettere, e il Presidente bianconero avrebbe così virato su Andrea Pirlo.

Il futuro del CT potrebbe allora essere in Francia, al PSG. L’attuale allenatore dei parigini Tuchel potrebbe infatti non essere confermato anche in caso di vittoria della Champions League e per Mancini, già contattato da Leonardo, si aprirebbe così la porta della Ligue 1.

