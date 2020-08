SKY – Ex Napoli, El Kaddouri vicino al ritorno in Serie A: ci pensa il Crotone

Si muove il calciomercato delle formazioni di Serie A. Anche le neopromosse Benevento e Crotone sono al lavoro per ricerca rinforzi in vista della prossima stagione. E proprio sui calabresi arrivano interessanti novità.

Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Crotone avrebbe mosso i primi contatti per Omar El Kaddouri, centrocampista marocchino classe ’90. In Italia ha vestito le maglie di Brescia, Napoli ed Empoli, ma oggi è di proprietà del Paok Salonicco. Un altro profilo sondato è quello è quello di un altro classe ’90: Yevgen Shakhov, reduce da una stagione in A con il Lecce (24 presenze e un gol).

Il Crotone punta anche a trattenere due giocatori già in rosa: Luca Marrone, in prestito dall’Hellas Verona, e Benali. Il centrocampista 28enne sembrava destinato al Parma, ma l’addio del d.s. Faggiano ha cambiato lo scenario: con ogni probabilità, l’accordo già sancito con i crociati verrà reciprocamente annullato e Benali rinnoverà con il Crotone.